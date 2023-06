Ο Κάιρι Ίρβινγκ αναζητά ομάδα, στην οποία θα κλείσει και την καριέρα του.

Unrestricted free agent είναι ο Κάιρι Ίρβινγκ και εξετάζει τα δεδομένα με σκοπό να βρει την σωστή ομάδα για να συνεχίσει. Πάντως σύμφωνα με τον Ραμόνα Σέλμπουρν, ο Uncle Drew θέλει να βρει ένα περιβάλλον που δεν θα το αλλάξει μέχρι να κρεμάσει τα παπούτσια του.

Ο πρωταθλητής του ΝΒΑ με τους Καβαλίερς το 2016, σκοπεύει να συναντηθεί με ομάδες στη free agency και ψάχνει ένα μέρος που θα περάσει το υπόλοιπο της καριέρας του, ένα μέρος που θα νιώσει σαν σπίτι του.

Όπως όλοι καταλαβαίνουν, πρόκειται για μία από τις πιο κρίσιμες αποφάσεις στην καριέρα του. Ένας παίκτης που έχει μείνει στο ένα πρωτάθλημα και θα ψάξει κι άλλα, μετά την αποτυχία να το πετύχει στους Νετς και τους Μάβερικς παρέα με τον Ντόντσιτς.

.@ramonashelburne reports that Kyrie Irving intends to meet with teams in free agency and is searching for "a place where he can spend the rest of his career, the place that feels like home." pic.twitter.com/dNWqIqrFKr