Δεν αποκλείεται το μέλλον του Τζέιμς Χάρντεν να συνεχίσει να είναι στη Φιλαντέλφεια για λογαριασμό των Σίξερς.

Ο «μούσιας» θα αποτελέσει ένα από τα πιο hot ονόματα εάν και εφόσον επιλέξει να βγει στην Free Agency.

Τουλάχιστον αυτό έχει αφήσει να εννοηθεί καθώς έχει γίνει γνωστό εδώ και καιρό ότι δεν πρόκειται να κάνει opt-in στον οψιόν του συμβολαίου για έναν ακόμη χρόνο έναντι 35.6 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι Χιούστον Ρόκετς έμοιαζαν ως το μεγάλο φαβορί για να τον... επαναπατρίσουν στο Τέξας ωστόσο προέκυψαν νέα δεδομένα τα οποία δίνουν προβάδισμα... παραμονής.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ESPN, Μπράιαν Γουίντχορστ, είναι πολύ πιθανόν ο Τζέιμς Χάρντεν να παραμείνει στους Σίξερς με νέο... παχυλό συμβόλαιο! Άλλωστε στόχος του «μούσια» δεν ήταν άλλος από το τελευταίο καλό συμβόλαιο στην καριέρα του καθώς τον ερχόμενο Αύγουστο θα κλείσει τα 34 χρόνια του και αναζητά ένα καλό deal.

Όπως ανέφερε ο Γουίντχορστ στην εκπομπή «Get Up» το πιθανότερο σενάριο τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι η παραμονή του Χάρντεν στους Σίξερς.

.@WindhorstESPN weighs in on Harden's future with the 76ers:



"The indications are that James Harden is going to remain in Philadelphia." pic.twitter.com/WggFUxGHb8