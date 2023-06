Μέρα που ξυπνάει όμορφες αναμνήσεις στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Μπακς η 27η Ιούνη.

Δεν πρόκειται να ξεχάσει με τίποτα την 27η Ιούνη ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και φυσικά οι Μπακς. Σαν σήμερα, το 2013, τα... ελάφια επέλεγαν στο Νο.15 του draft τον Greek Freak, έναν παίκτη που έμελε να αλλάξει την ιστορία τους.

Σε εκείνη την όμορφη βραδιά, o Γιάννης σηκώθηκε με τόση περηφάνια μετά το άκουσμα του ονόματος του και δίπλα του φυσικά ήταν ο Θανάσης που κρατούσε την ελληνική σημαία. Μπορεί εκείνη τη στιγμή το Μιλγουόκι να νόμιζε πως επέλεξε απλά ένα σπουδαίο prospect, όμως ο Γιάννης στα χρόνια που πέρασαν, έγινε το πρόσωπο των Μπακς, αλλά και του ΝΒΑ και επέτρεψε στα ελάφια να είναι διεκδικητές του τίτλου σχεδόν κάθε χρόνο.

Εκτόξευσε τους Μπακς σε όλους τους τομείς εντός και εκτός παρκέ και μαζί τους πανηγύρισε το πρωτάθλημα του 2021, κάνοντας παπάδες στους τελικούς κόντρα στους Σανς. Από τους ελάχιστους σταρ της λίγκας που παραμένουν πιστοί στην ομάδα που τους έκανε draft μαζί με τους Στεφ Κάρι, Κλέι Τόμπσον και Ντέιμιαν Λίλαρντ. Ανήκει πλέον στους θρύλους της ομάδας και σίγουρα όταν κάποια στιγμή, αποσυρθεί η φανέλα του θα ανέβει στην οροφή του Fiserv Forum.

Δείτε και την ανάρτηση των ελαφιών για τη βραδιά που επέλεξαν τον Γιάννη

On this day in 2013: the Bucks drafted Giannis Antetokounmpo.



The rest is history. pic.twitter.com/HY1y0C7ftj