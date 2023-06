Με τον ΝτιΆντρε Έιτον δίπλα στους Μπούκερ, Ντουράν και Μπιλ θα πορευτούν οι Φοίνιξ Σανς που έχουν φτιάξει μια τρομερή τετράδα όσον αφορά την επίθεση.

Η τετράδα των Φοίνιξ Σανς θα είναι... καυτή. Το σπουδαίο trade που έφερε τελικά τον Μπράντλεϊ Μπιλ στους «ήλιους» είχε μόνο ένα ερώτημα. Αν ο ΝτιΆντρε Έιτον θα παραμείνει.

Και όπως μεταφέρει ο Κρις Χέινς, ο Έιτον θα βρίσκεται στο ρόστερ των Σανς παρά τα όσα γράφτηκαν το τελευταίο διάστημα, που σκοπεύουν να χτίσουν μια τρομερή τετράδα. Το πλάνο με τους Μπούκερ, Ντουράντ, Μπιλ και Έιτον είναι έτοιμο να κυριαρχήσει στα παρκέ του NBA.

Την περσινή σεζόν οι Σανς δεν κατάφεραν να φτάσουν ως το τέλος της διαδρομής, παρά την προσθήκη του KD μεσούσης της σεζόν, με τον Έιτον να μετρά στην κανονική περίοδο 18 πόντους μέσο όρο και 10 ριμπάουντ, μαζί με 1.7 ασίστ σε 31 λεπτά συμμετοχής.

