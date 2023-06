Η καριέρα του Ντέρικ Ρόουζ στους Νιου Γιορκ Νικς θα φτάσει σύντομα στο τέλος της, με τον 35χρονο σταρ να ψάχνει πλέον τον νέο σταθμό του στο NBA.

Η συνεργασία του Ντέρικ Ρόουζ με τους Νιου Γιορκ Νικς, όπως όλα δείχνουν θα φτάσει στο τέλος της. Το πρώην Νο1 του Draft, το μακρινό 2008, θα βρεθεί στο καθεστώς του unrestricted free agent, μιας και οι Νικς δε σκοπεύουν να ανανεώσουν το συμβόλαιό του.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης είχε οψιόν στη δική της πλευρά, αλλά τα 15.6 εκατομμύρια δολάρια του Ρόουζ μάλλον ήταν πολλά για τα 35 του χρόνια. Στο περσινό rotation ένας τραυματισμός στον αστράγαλο τον έριξε αρκετά χαμηλότερα, με την κανονική σεζόν να τον βρίσκει σε περίπου 13 να μετράει 5.6 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά, ο Τζος Χαρτ που ήρθε την περσινή σεζόν στα μέσα της από τους Μπλέιζερς, θα συνεχίσει στους Νικς. Τα πράγματα στην περίπτωσή του ήταν πολύ πιο απλά, μιας και η οψιόν στη δική του πλευρά και θα συνεχίσει να είναι παίκτης των Νικς, έχοντας λαμβάνειν 12.9 εκατομμύρια δολάρια.

Στα 25 παιχνίδια που έπαιξε ως παίκτης των Νικς για την περσινή κανονική περίοδο, ο Χαρτ σκόραρε 10.2 πόντους, 7.0 ριμπάουντ, 3.6 ασίστ και 1.4 κλεψίματα.

ESPN Sources: Josh Hart and the Knicks have agreed to extend a midnight ET deadline for his $12.9M player option until Thursday. Hart, a key trade deadline addition to the Knicks, is a priority to retain on a new deal.