Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα διαθέτει ένα επιτελείο ανθρώπων. Προετοιμάζουν το Νο1 του Draft για το επόμενo βήμα. Ωστόσο, ξεχωρίζει ένας. Η... σκιά του. Και εκείνος που τον υποβάλλει σε διάφορα «γυμνάσια» προκειμένου να δηλώνει απόλυτα έτοιμος για το ΝΒΑ.

Τίποτα δεν στηρίζεται στην τύχη. Αλίμονο αν ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, το νέο Νο1 του Draft του NBA, άφηνε την καριέρα του στις επιλογές ενός νομίσματος. Κορώνα ή γράμματα;

Ο Γάλλος σέντερ, το νέο μεγάλο «προϊόν» του NBA, ο οποίος θα φορέσει τη φανέλα των Σαν Αντόνιο Σπερς ζούσε γι' αυτό το σκοπό εδώ και χρόνια. Έκανε τη δική του προετοιμασία. Και είχε στο πλευρό του τη δική του ομάδα.

Προτού καν δηλώσει συμμετοχή στο Draft, κάτι που αποτελούσε κοινό μυστικό ότι θα συμβεί, ο Γουεμπανιάμα με την Μετροπολιτάν επισκέφθηκαν το Λας Βέγκας. Για μία σειρά φιλικών αγώνων με ομάδες της G-League. Ένα περίεργο... νυφοπάζαρο γεμάτο μπάσκετ. «Ο παίκτης που θέλουν όλοι, για λίγες εμφανίσεις στην "πόλη της Αμαρτίας". Ελάτε να τον δείτε από κοντά...», θα μπορούσε να αναφέρει η πολύχρωμη μαρκίζα.

Η αλήθεια είναι πως όλοι γνώριζαν τι μπορεί να κάνει ο Γουεμπανιάμα. Ήταν και μία καλή ευκαιρία να διαπιστώσουν τι... ψάρια πιάνει απέναντι σε παίκτες που αγγίζουν το επίπεδο του NBA.

Όταν ο Γάλλος έφτασε στο Βέγκας, είχε... σκιά του έναν άνθρωπο. Τον Γκιγέμ Αλκιέ, υπεύθυνο για τη ρουτίνα της προθέρμανσης που ακολουθεί το νέο... θαύμα της φύσης.

Το σουλούπι του Γουεμπανιάμα είναι επιβλητικό. Τουλάχιστον όσο το κοιτάζει κανείς κατακόρυφα. Το πρόβλημα ενδέχεται να αφορά τον όγκο του. Γι' αυτό βρίσκεται εκεί ο Αλκιέ.

Για να πιστοποιήσει ότι ο πελάτης του θα κάνει προθέρμανση σε κάθε σπιθαμή του κορμιού του.

Φανταστείτε την παρακάτω εκείνο. Ο Γουεμπανιάμα δίχως τα νούμερο 55 (!) παπούτσια του να κάνει διατάσεις. Ο Γάλλος στηρίζεται στις παλάμες του και ακολουθεί κάποιες ασκήσεις. Λίγο αργότερα, έρχεται η ώρα για τα... ζογκλερικά.

Τρεις μπάλες στα χέρια του, οι οποίες μοιάζουν... χαμένες στη χούφτα του. Και ο 19χρονος αρχίζει να τις πετάει και να τις πιάνει αρμονικά. Με τη χάρη ενός πλανόδιου διασκεδαστή.

Η επιλογή του Αλκιέ έγινε από την ομάδα του άλλοτε σέντερ της Βιλερμπάν. Αυτό που ονομάζουμε το «περιβάλλον» του. Με ένα σκοπό, να τον προετοιμάσει για όσα ακολουθήσουν.

Όπως όλες οι αποφάσεις που πάρθηκαν νωρίτερα, από την απόφαση να αποχωρήσουν από τη Βιλερμπάν. Και σε αυτή της συμφωνίας με τη Μετροπολιτάν είχαν ως γνώμονα το μέλλον.

Βλέπετε, ο Γάλλος έπρεπε να ξεπεράσει έναν τραυματισμό. Και η επιλογή της Μετροπολιτάν ήταν τέλεια. Λιγότερα ματς, περισσότερος χρόνος για αποκατάσταση και ενδυνάμωση.

Τότε εμφανίστηκε στη ζωή του Βίκτορ, ο Αλκιέ, γέννημα θρέμμα της πόλης του Πο. Εκεί, στην τοπική Ορτέζ έκανε τα πρώτα του βήματα. Μέσα από τις ακαδημίες και την ομάδα ράγκμπι!

Ο Αλκιέ μίλησε τρεις ώρες με τον Γουεμπανιάμα, μόλις ο τελευταίος επέστρεψε από ένα ταξίδι στις ΗΠΑ. Τσέκαρε το ιστορικό του, τι είχε κάνει με προηγούμενους προπονητές, γιατρούς και άλλους ειδικούς και φυσικά ήθελε να μάθει τι θέλει από τη ζωή του ο 19χρονος σέντερ.

