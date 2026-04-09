Nτέιβις για Γουμπανιάμα: «Πάω για ύπνο από τις 9 πριν τον αντιμετωπίσω, θυμίζει Ντουράντ»

Ο Άντονι Ντέιβις έβγαλε το καπέλο στον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, αναφέροντας πως είναι εκ των αγαπημένων του παικτών.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα τρελαίνει κόσμο στο ΝΒΑ φέτος και έχει κάνει τους φίλους των Σπερς να ονειρεύονται ακόμα και πρωτάθλημα. Ένας fan του είναι και ο Άντονι Ντέιβις που πλέον αγωνίζεται στους Γουίζαρντς, αλλά στα καλά του χρόνια ήταν ένας εκ των κορυφαίων ψηλών στη λίγκα και πήρε πρωτάθλημα με τους Λέικερς στη... φούσκα του Ορλάντο.

O Unibrow αποθέωσε τον Γάλλο σταρ και αποκάλυψε πως πάει πολύ νωρίς για ύπνο, όταν την επόμενη μέρα πρέπει να τον αντιμετωπίσει.

«Αυτά που κάνει είναι μη ρεαλιστικά, ο ψηλότερος που έχουμε δει να κάνει τέτοια πράγματα είναι ο KD. Όταν παίζω εναντίον του σκέφτομαι, "Πρέπει να πάω για ύπνο στις 9 η ώρα φίλε, γιατί θα είναι μάχη". Ένας από τους αγαπημένους μου παίκτες που πρέπει να παρακολουθώ σίγουρα», ήταν τα λόγια του στο «The Draymond Green Show».