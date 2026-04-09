Nτέιβις για Γουμπανιάμα: «Πάω για ύπνο από τις 9 πριν τον αντιμετωπίσω, θυμίζει Ντουράντ»
Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα τρελαίνει κόσμο στο ΝΒΑ φέτος και έχει κάνει τους φίλους των Σπερς να ονειρεύονται ακόμα και πρωτάθλημα. Ένας fan του είναι και ο Άντονι Ντέιβις που πλέον αγωνίζεται στους Γουίζαρντς, αλλά στα καλά του χρόνια ήταν ένας εκ των κορυφαίων ψηλών στη λίγκα και πήρε πρωτάθλημα με τους Λέικερς στη... φούσκα του Ορλάντο.
O Unibrow αποθέωσε τον Γάλλο σταρ και αποκάλυψε πως πάει πολύ νωρίς για ύπνο, όταν την επόμενη μέρα πρέπει να τον αντιμετωπίσει.
«Αυτά που κάνει είναι μη ρεαλιστικά, ο ψηλότερος που έχουμε δει να κάνει τέτοια πράγματα είναι ο KD. Όταν παίζω εναντίον του σκέφτομαι, "Πρέπει να πάω για ύπνο στις 9 η ώρα φίλε, γιατί θα είναι μάχη". Ένας από τους αγαπημένους μου παίκτες που πρέπει να παρακολουθώ σίγουρα», ήταν τα λόγια του στο «The Draymond Green Show».
Anthony Davis on Victor Wembanyama:
“The sh*t he do is unrealistic... the tallest guy we seen do sh*t like that is KD… when I play against him it’s like, ‘I got to go to bed at 9 o’clock man, cause it’s gonna be a battle’… one of my favorite players to watch for sure.”
