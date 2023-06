O Γιάννης Αντετοκούνμπο τιμήθηκε με άλλο ένα βραβείο, αυτή τη φορά από την Ένωση Επαγγελματιών μπασκετικών συντακτών.

Ένα από τα καλύτερα παιδιά εντός και εκτός παρκέ είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak τιμήθηκε με το βραβείο «Μάτζικ Τζόνσον». Το συγκεκριμένο βραβείο απονέμεται από την Ένωση Επαγγελματιών μπασκετικών συντακτών, την PBWA) στον αθλητή που συνδυάζει την αριστεία στο γήπεδο, με την συνεργασία με τα Μέσα και τους οπαδούς.

Την σεζόν 2019-20 είχε καταλήξει στον Ντέιμιαν Λίλαρντ, ενώ τις δύο τελευταίες σεζόν δεν πήγε κάπου εξαιτίας της πανδημίας. Την αγωνιστική περίοδο 2018-19 κατέληξε στον Γουέιντ. Άλλο ένα ατομικό βραβείο για τον Γιάννη, σίγουρα με πολύ μικρότερη βαρύτητα από εκείνα του MVP και του καλύτερου αμυντικού που έχει πάρει. Όμως και αυτό έχει την αξία του, γιατί δείχνει τον χαρακτήρα του και τον σεβασμό του προς τους ανθρώπους των media.

