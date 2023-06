Ο Κρις Πολ βρέθηκε εν μία νυκτί στους Γουάσινγτον Γουίζαρντς (σ.σ. αν και δεν είναι ακόμα 100% βέβαιο) με τον ίδιο να πληροφορείται για το trade μέσα στο αεροπλάνο!

Ο σταρ του ΝΒΑ ήταν κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι θα αποχωρήσει από τους Φοίνιξ Σανς. Κάτι που έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας (19/6) όταν η ομάδα της Αριζόνα απέκτησε τον Μπράντλεϊ Μπιλ από τους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς στέλνοντας στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ τους Κρις Πολ και Λάντρι Σάμετ.

Αν και ο Κρις Πολ ακόμα δεν πρέπει να θεωρηθεί στο 100% παίκτη των Γουίζαρντς καθώς η ομάδα τους Γουάσινγκτον ψάχνει να βάλει στο... κόλπο και μια 3η ομάδα στο trade ή στην χειρότερη να «σπάσει» το συμβόλαιό του, το οποίο θα του αποφέρει έως το καλοκαίρι του 2025 άλλα 60.8 εκατομμύρια δολάρια.

Μιλώντας ο Κρις Πολ στο «Good Morning America» αποκάλυψε ότι «και εγώ ξαφνιάστηκα όταν έμαθα για το trade! Μάλιστα εκείνη την ώρα βρισκόμουν εν πτήσει. Σε αυτήν την λίγκα τα πάντα μπορεί να συμβούν» είπε χαρακτηριστικά ο έμπειρος γκαρντ.

Chris Paul said he was on a flight when he found out about the reports that he was included in the Bradley Beal trade.



"I was suprised too. ... In this league anything can happen.”



(via @GMA) pic.twitter.com/WfWjNCXmar