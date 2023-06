Μπλέιζερς και Γουίζαρντς ξεκίνησαν συζητήσεις για τον Κρίσταπς Πορζίνγκις.

Φαίνετα πως ο Μπράντλεϊ Μπιλ δεν είναι ο μοναδικός παίκτης των Γουίζαρντς που αναμένεται να αποχωρήσει. Σύμφωνα με τον Evan Massey, οι μάγοι συζητούν με τους Μπλέιζερς για ανταλλαγή που θα φέρει τον Κρίσταπς Πορζίνγκις στο Πόρτλαντ και θα στείλει το τρίτο pick του draft στην πρωτεούσα. (Αυτή τη στιγμή οι Μπλέιζερς έχουν το Νο.3 του draft).

Ο Λετονός ψηλός έπαιξε 63 ματς στη regular season που πέρασε και μέτρησε 23.2 πόντους, 8.4 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ με τη φανέλα των Γουίζαρντς. Ο Λετονός στο παρελθόν έχει περάσει από Νικς και Μάβερικς.

Ίσως αυτή η κίνηση να είναι ένα καλό πρώτο βήμα για να παραμείνει και ο Λίλαρντ που τον τελευταίο καιρό εμπλέκεται σε σενάρια αποχώρησης, παρόλο που όλα αυτά τα χρόνια έδειξε την αφοσίωση του στους Μπλέιζερς.

The Blazers and Wizards have a discussed a trade centered around the No. 3 pick and Kristaps Porzingis, per @massey_evan pic.twitter.com/PWDMvvw2d0