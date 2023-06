Οι Γουόριορς σκέφτονται να διεκδικήσουν τον Μπράντλεϊ Μπιλ που θα φύγει από τους Γουίζαρντς.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού από την Τετάρτη 14 Ιούνη, οι Γουάσινγκτον Γουίζαρντς έδειχναν ανοιχτοί στο ενδεχόμενο να δοθεί ο Μπράντλεϊ Μπιλ με την μορφή trade.

Ενα βήμα παραπέρα το πήγε ο Κρις Χέινς, αφού ανέφερε πως ο σταρ των... μάγων μαζί με τους εκπροσώπους του πήρε άδεια από τους Γουίζαρντς για να μιλήσει με άλλες ομάδες που θέλει να γίνει ανταλλαγή.

Στη συνέχεια ο Σαμς Σαράνια ανέφερε πως οι Γουίζαρντς ξεκίνησαν τις συζητήσεις με τους δυο φιναλιστ της σεζόν που πέρασε, Χιτ και Σανς για την ανταλλαγή του Μπιλ. Και πλέον οι Σανς δίνονται σαν φαβορί για την απόκτηση του.

Και τώρα έρχεται ο Sam Amico για να βάλει στο παιχνίδι της απόκτησης του σταρ των μάγων και τους Γουόριορς. Μάλιστα προσθέται πως μπορούν να γίνουν σημαντικοί διεκδικητές στο... πόκερ που θα παιχθεί για τον Μπιλ το επόμενο διάστημα.

Warriors could sneak in and join Suns and Heat as legit Bradley Beal suitor before this is all over, per sources. More hoops @WireHoops & https://t.co/07DB6szupr pic.twitter.com/Pp0iT7I8ie