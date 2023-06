Οι Γουίζαρντς ξεκίνησαν τις συζητήσεις με Χιτ και Σανς για τον Μπιλ. Το Φοίνιξ γίνεται φαβορί πλέον.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού από την Τετάρτη 14 Ιούνη, οι Γουάσινγκτον Γουίζαρντς έδειχναν ανοιχτοί στο ενδεχόμενο να δοθεί ο Μπράντλεϊ Μπιλ με την μορφή trade.

Ενα βήμα παραπέρα το πήγε ο Κρις Χέινς, αφού ανέφερε πως ο σταρ των... μάγων μαζί με τους εκπροσώπους του πήρε άδεια από τους Γουίζαρντς για να μιλήσει με άλλες ομάδες που θέλει να γίνει ανταλλαγή.

Και τώρα έρχεται ο Σαμς Σαράνια για να μας πάει σε νέες πληροφορίες. Σύμφωνα λοιπόν με τον Σαράνια, οι Γουίζαρντς ξεκίνησαν τις συζητήσεις με τους δυο φιναλιστ της σεζόν που πέρασε, Χιτ και Σανς για την ανταλλαγή του Μπιλ. Και πλέον οι Σανς δίνονται σαν φαβορί για την απόκτηση του.

Αξίζε να αναφερθεί πως ο σταρ των μάγων έχει ρήτρα στο συμβόλαιο του που του επιτρέπει να ασκήσει βέτο σε ανταλλαγή. Άρα όλα εξαρτώνται από εκείνον για την ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του.

Developing: Washington is in serious talks with two finalists – Miami and Phoenix – on a Bradley Beal trade, sources tell @TheAthletic @Stadium. The Suns have emerged as a serious threat for Beal, who holds a no-trade clause.