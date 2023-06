O Kεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ είπε να.... ντυθεί Stone Cold (θρύλος του wrestling) με τη μπύρα να έχει την τιμητική της.

Μία από τις πιο όμορφες μέρες στη ζωή τους έζησαν οι παίκτες των Νάγκετς κατά τη διάρκεια της παρέλασης της ομάδας για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ένας από τους πρωταγωνιστές της παρέλασης, ήταν ο Κεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ.

Ο KCP αρχικά είπε να κατέβει από το λεωφορείο και να δώσει μια μπύρα σε φίλαθλο του Ντένβερ, ενώ εκείνος κράτησε άλλη μια για να πιούνε μαζί. Στη συνέχεια και ενώ βρισκόταν πάνω στο λεωφορείο. Άνοιξε δύο μπύρες ταυτόχρονα και άρχισε να τις πίνει, δημιουργώντας φοβερό αφρό. Φυσικά θύμισε τον θρύλο του wrestling, Stone Cold που είχε το τελετουργικό με τις μπύρες σαν σήμα-κατατεθέν.

KCP had a beer chugging contest with a Nuggets fan at the championship parade 😭



