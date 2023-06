Στη Σερβία θέλησαν να τιμήσουν τον MVP των τελικών του ΝΒΑ Νίκολα Γιόκιτς με τον πύργο του Βελιγραδίου να... ντύνεται εντυπωσιακά στα χρώματά του μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους Νάγκετς.

Οι Νάγκετς συμπληρώνουν ένα 24ωρο ως οι νέοι πρωταθλητές του ΝΒΑ αφού πέρασαν με 4-1 το εμπόδιο των Χιτ και φόρεσαν το φανταχτερό δαχτυλίδι. Η... εορταστική διάθεση πέρασε από το Ντένβερ μέχρι και τη Σερβία και συγκεκριμένα το Βελιγράδι.

Στην πατρίδα του Νίκολα Γιόκιτς, λίγο πριν φορέσει τα χρώματα της Εθνικής του για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, τίμησαν τον Σέρβο γίγαντα... ντύνοντας το πιο εντυπωσιακό κτίριο της πρωτεύουσας στα χρώματά του.

Στον πύργο του Waterfront, οι εικόνες είναι εντυπωσιακές!

The Belgrade Tower, the tallest building in Serbia, lit up to celebrate Nikola Jokic winning his first NBA championship 🇷🇸



(via belgradewaterfront/IG)pic.twitter.com/8itCO260Xv