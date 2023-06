Μάρεϊ σε ιδιοκτήτη Νάγκετς: «Εκτιμώ που είχες υπομονή μαζί μου, σε αγαπώ» (vid)

Ο Τζαμάλ Μάρεϊ ευχαρίστησε τον ιδιοκτήτη των Νάγκετς που τον πίστεψε στα δύσκολα.

Ένας από τους πρωταγωνιστές των Νάγκετς στην πορεία για τον φετινό ιστορικό τίτλο είναι και ο Τζαμάλ Μάρεϊ. Δεύτερος καλύτερος παίκτης της ομάδας πίσω από τον Γιόκιτς. Ένα παιδί που ήταν ο μεγάλος άτυχος τα προηγούμενα χρόνια, αφού τον Απρίλιο του 2021 είχε υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια ενός αγώνα με τους Γουόριορς και έμεινε για αρκετό διάστημα εκτός δράσης.

Αμφισβητήθηκε έντονα, ωστόσο το Ντένβερ δεν έχασε ποτέ την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο του. Τον πίστεψε και τον περίμενε καρτερικά, με τον Καναδό να ανταποδίσει μέσα στο παρκέ με μεγάλες εμφανίσεις φέτος.

Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του τίτλου, ο Μάρεϊ ευχαρίστησε τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Stan Kroenke για την εμπιστοσύνη. «Εκτιμώ που ήσουν υπομονετικός μαζί μου. Θα μπορούσατε να πάτε σε διαφορετικό μονοπάτι. Εκτιμώ που έμεινες μαζί μου. Τα καταφέραμε. Σε αγαπώ».

