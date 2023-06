Ο Νίκολα Γιόκιτς έγραψε ιστορία με τα επιτεύγματα στην φετινή postseason.

Το Ντένβερ γιορτάζει το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία του, με τον Νίκολα Γιόκιτς να αναδεικνύεται MVP των τελικών. Οι Νάγκετς πάτησαν την κορυφή, με τον Σέρβο σέντερ να πραγματοποιεί απίθανες εμφανίσεις.

Σε μία από τις κορυφαίες στιγμές μετά το τέλος του Game 5, ο Σέρβος άρπαξε τον Τζαμάλ Μάρεϊ κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και έπεσαν μαζί στην πισίνα.

Και σιγά σιγά άρχισαν αν βγαίνουν αρκετά ρεκόρ του Γιόκιτς. Ο Joker ήταν πρώτος στην postseason ανάμεσα σε όλους τους παίκτες σε πόντους με 600, ριμπάουντ με 269 και ασίστ με 190. Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο πρώτος παίκτης που ηγείται στις τρεις αυτές σημαντικές κατηγορίες στην ίδια postseason. Σαν να λέμε μια ομάδα μόνος του.

