Στους Ντένβερ Νάγκετς, όπως αναμενόταν, θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ράσελ Γουέστμπρουκ.

Παίκτης των Ντένβερ Νάγκετς θα είναι για τα επόμενα δύο χρόνια ο Ράσελ Γουέστμπρουκ. Ο πρώην γκαρντ των Κλίπερς είδε τον δρόμο να ανοίγει, μετά το trade που έγινε στους Τζαζ. Και έτσι, μένοντας ελεύθερος από εκείνους με το buy out, υπέγραψε στους Νάγκετς για να γίνει συμπαίκτης με τον Νίκολα Γιόκιτς.

Ο Σαμς Σαράνια ανέφερε πως ο Γουέστμπρουκ θα έχει λαμβάνειν 6.8 εκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα δύο χρόνια. Μάλιστα στο συμβόλαιό του, ο MVP του 2017 έχει οψιόν για τον δεύτερο χρόνο, ούτως ώστε να ανανεώσει τη συμφωνάι του.

Την περασμένη σεζόν με τους Κλίπερς, ο Γουέστμπρουκ μέτρησε 11.1 πόντους σε 68 παιχνίδια της κανονικής περιόδου, μαζί με 5.0 ριμπάουντ και 4.5 ασίστ.

