Το Gazzetta, μετά το πρωτάθλημα των Νάγκετς και την ανάδειξη του Γιόκιτς σε NBA Finals MVP, ζητά από τους αναγνώστες του να ψηφίσουν τον κορυφαίο Ευρωπαίο στην ιστορία του ΝΒΑ.

Ο Νίκολα Γιόκιτς ολοκληρώνει μια σπουδαία σεζόν, με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά και το βραβείο του MVP των τελικών. Οι Νάγκετς έγραψαν ιστορία με το πρώτο τους πρωτάθλημα και σε αυτό έχει μεγάλο μερίδιο ο σπουδαίος Σέρβος σέντερ που τους οδήγησε σε όλη τη διάρκεια των play-offs.

YOUR DENVER NUGGETS ARE THE 2023 NBA CHAMPIONS 🏆#bRINGItIn pic.twitter.com/aOHqbUYwOx