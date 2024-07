Από το Λος Άντζελες και τους Κλίπερς, στο Ντένβερ και τους Νάγκετς αναμένεται να βρεθεί ο Ράσελ Γουέστμπρουκ, εκεί όπου θα βρει τον Νίκολα Γιόκιτς που έρχεται να του... κλέψει την 1η θέση των triple double.

Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ ετοιμάζει... βαλίτσες για το Ντένβερ. Μετά την ανταλλαγή που τον έφερε στους Γιούτα Τζαζ, αναμένεται να μείνει ελεύθερος και να υπογράφει στους Νάγκετς, θέλοντας να διεκδικήσει τις τελευταίες του πιθανότητες, στα 35 του χρόνια για το δαχτυλίδι!

Εκεί όπου θα συναντηθεί φυσικά με τον Νίκολα Γιόκιτς. Έναν παίκτη που στο μέλλον μπορεί να του... κλέψει μία από τις πρωτιές του, αν συνεχίσει στον ρυθμό των προηγούμενων ετών.

Clippers sending draft rights to Balsa Koprivica, the 57th pick in 2021 NBA Draft, the right to swap 2030 second-round picks with Utah and $4.3 million in the Westbrook-Dunn sign-and-trade, sources tell ESPN. https://t.co/TUe75NgpSd