Σφαιρόπουλος για Μαλόουν: «Συγχαρητήρια για την τεράστια επιτυχία, χαρούμενος που μπορώ να τον αποκαλώ φίλο μου»

O Γιάννης Σφαιρόπουλς έστειλε τα συγχαρητήρια του στον φίλο του και πρωταθλητή με τους Νάγκετς, Μάικλ Μαλόουν.

Οι Νάγκετς επικράτησαν και στο Game 5 των Χιτ και κατέκτησαν το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους. Μεγάλη στιγμή και για τον Μάικλ Μαλόουν, ο οποίος εδώ και λίγες ώρες ανήκει στους θρύλους της ομάδας, αφού είναι ο head coach που την οδήγησε στη Γη της Επαγγελίας.

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος που είναι καλός φίλος του Μαλόουν από τότε που γνωρίστησαν στο Λας Βέγκας το 2006 έδειξε τη χαρά του για το πρωτάθλημα του Ντένβερ αποθεώνοντας τον συνάδελφο του μέσω ανάρτησης.

"Συγχαρητήρια στον προπονητή Μάικλ Μαλόουν. Αξίζει τα εύσημα για την τεράστια επιτυχία. Είμαι τόσο χαρούμενος που μπορώ να τον αποκαλώ φίλο μου από τότε που γνωριστήκαμε στο Las Vegas το 2006".

Congrats to coach Michael Malone👏🏻

He deserves all the credit for this huge success 🙌🏼

I’m happy to be able to call him my friend ever since we met in Las Vegas in 2006 🤝#nba #Nuggets pic.twitter.com/kVRlVVwKRU