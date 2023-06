Την ώρα που έγινε Draft στην τηλεόραση έβλεπαν μία διαφήμιση Taco Bell. Λίγα χρόνια αργότερα ο Νίκολα Γιόκιτς κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλητή στο NBA.

Από το νούμερο 41 ως την κορυφή. Ο Νίκολα Γιόκιτς το πέτυχε και αυτό. Τον Ιούνιο του 2014 επιλέχθηκε στις τελευταίες θέσεις του Draft, στο Νο41. Όμως οι Νάγκετς είναι αυτοί που δικαιώθηκαν σχεδόν μια δεκαετία αργότερα με τον τίτλο του 2023.

Η τρομερή ιστορία αυτού του Draft δε σταματάει εκεί. Το συγκεκριμένο event στις ΗΠΑ αποτελεί πάντοτε έναν μαγνήτη διαφημίσεων. Χορηγοί πληρώνουν αδρά για να προβληθούν σε συγκεκριμένες στιγμές του Draft.

Την ώρα που οι Νάγκετς επέλεγαν τον Γιόκιτς στο Draft του 2014, τα... μεγάλα ονόματα είχαν ήδη πέσει στο τραπέζι. Το NBA TV μάλιστα εκείνη την ώρα έδειξε μερικές διαφημίσεις και ένα Taco Bell περνούσε από την οθόνη της τηλεόρασης.

Χαμηλά στο super, αναγραφόταν ένα όνομα δίπλα στην ομάδα. Νίκολα Γιόκιτς, power forward, Σερβία. Η επιλογή των Ντένβερ που μερικά χρόνια αργότερα έχει στην... πλάτη του δύο τίτλους MVP και από τα ξημερώματα ένα βραβείο κορυφαίου παίκτη σε τελικούς μαζί με το δαχτυλίδι του πρωταθλητή.

Remember when Nikola Jokic was drafted during a Taco Bell commercial 😅pic.twitter.com/tJ6uDaCauE