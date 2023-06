Οι Χιτ δεν έχουν πλέον περιθώριο για νέα απώλεια στους NBA Finals και ο Έρικ Σπόλστρα μπορεί να υπολογίζει στον Τάιλερ Χίρο για το αποψινό Game 5 με τους Νάγκετς (13/6, 3:30π.μ.).

Ο Τάιλερ Χίρο έσπασε το χέρι του κατά τη διάρκεια του Game 1 των play-offs με τους Μπακς και δεν κατάφερε να βοηθήσει τους Χιτ που έφτασαν ως τους NBA Finals.

Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο ότι θα έχανε το υπόλοιπο της σεζόν ωστόσο ο Χίρο επιστρέφει απόψε στο Ντένβερ, εκεί όπου το Μαϊάμι βρίσκεται με την... πλάτη στον τοίχο, με δεδομένο ότι οι Νάγκετς προηγούνται με 3-1 στη σειρά των Τελικών και απέχουν μια νίκη μακριά από το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους.

Ο γκαρντ των Χιτ μέτρησε φέτος 20.1 πόντους, 5.4 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ σε 67 συμμετοχές στη regular season.



Tyler Herro makes his return in tonight's pivotal Game 5!#NBAFinals presented by @YouTubeTV

MIA/DEN Game 5: 8:30 PM ET on ABC https://t.co/sxfIjlEWxL pic.twitter.com/z6UYkjpGaI