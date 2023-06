Ο Ντάρκο Ραγιάκοβιτς φαίνεται πως είναι το πρόσωπο που επέλεξαν οι Τορόντο Ράπτορς ως αντικαταστάτη του Νικ Νερς στην άκρη του πάγκου.

Οι συνεντεύξεις των Τορόντο Ράπτορς για τη θέση του επόμενου head coach, μετά και τη μετακόμιση του Νικ Νερς στους Σίξερς, καταλήγουν -όπως όλα δείχνουν- στο πρόσωπο του Ντάρκο Ραγιάκοβιτς.

Ο 44χρονος τεχνικός εργάζεται ως βοηθός στους Μέμφις Γκρίζλις, ενώ έχει περάσει από τους πάγκους ως μέλος του staff των Θάντερ και των Σανς στην πορεία της καριέρας του στο ΝΒΑ από το 2014 και μετά.

Οι Ράπτορς που είχαν στη λίστα τους τόσο τον Σέρτζιο Σκαριόλο, όσο και τον βοηθό των Κινγκς, Ζόρντι Φερνάντεθ, βάσει των όσων αναφέρει ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι του ESPN, δίνουν την ψήφο εμπιστοσύνης τους στον Σέρβο Ραγιάκοβιτς.

ESPN Sources: The Toronto Raptors are finalizing a deal to hire Memphis Grizzlies assistant Darko Rajakovic as the franchise’s next coach. pic.twitter.com/AEPu64p2F2