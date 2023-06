Ο Κρις Πολ έχει τραβήξει το ενδιαφέρον και των Γουόριορς, οι οποίοι προστέθηκαν στους... μνηστήρες.

Ο Κρις Πολ θα κυκλοφορεί ελεύθερος σε λίγες ημέρες. Μόλις διευθετηθεί το τυπικό ζήτημα της ελευθέρας που του έδωσαν οι Φοίνιξ Σανς. Αυτό έχει ανοίξει την όρεξη σε αρκετές ομάδες που τον καλοβλέπουν όπως οι Λέικερς του ΛεΜπρόν, αλλά και οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, για τον CP3 ενδιαφέρονται και οι Γουόριορς. Οι πολεμιστές έχουν ήδη τον ηγέτη τους, το πρόσωπο της ομάδας, Στεφ Κάρι για τη θέση του απόλυτου κουμανταδόρου, όμως ο Πολ θα ήταν μια προσθήκη εμπειρίας και ποιότητας στην περιφέρεια. Και σίγουρα έναν παίκτη με την ικανότητα του Πολ, ειδικά στη δημιουργία τον χρειάζονται οι πολεμιστές.

Στις σεζόν που έμεινε στους Σανς, μέτρησε 15.1 πόντους και 9.5 ασίστ, ενώ αγωνίστηκε σε δύο All Star Game. Ένας σπουδαίος point guard που το μόνο που του λείπει, είναι ένα πρωτάθλημα για να ολοκληρώσει μια τεράστια καριέρα.

If Chris Paul is waived by the Suns, the Golden State Warriors would be interested in signing him. (via Woj) pic.twitter.com/P9Ldo5HfMq