Κρις Πολ: «Ένα αγόρι είπε στην κόρη μου στο σχολείο ότι δεν θα πάρω πρωτάθλημα και εκείνη έβαλε τα κλάματα» (vid)

Ο Κρις Πολ σε συνέντευξη που παραχώρησε στάθηκε μεταξύ άλλων στο bullying που δέχεται η κόρη του στο σχολείο επειδή ο ίδιος δεν έχει πάρει ακόμα πρωτάθλημα στο ΝΒΑ.

Σε ένα άσχημο περιστατικό στάθηκε ο Κρις Πολ το οποίο συνέβη στην 10χρονη κόρη του, την οποία προσπάθησε να «πικάρει» ένας συμμαθητής της επειδή ο ίδιος δεν έχει καταφέρει να κερδίσει κάποιο πρωτάθλημα στο ΝΒΑ.

Συγκεκριμένα ο σούπερ σταρ του πρωταθλήματος και των Φοίνιξ Σανς ρωτήθηκε στο podcast «The Pivot» για το γεγονός ότι δεν έχει φορέσει δαχτυλίδι πρωταθλητή και εξήγησε ότι έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην οικογένειά του: «Ναι είναι δύσκολο για εμένα, αλλά περισσότερο για τους ανθρώπους που είναι κοντά μου. Όπως για παράδειγμά για την σύζυγό μου η οποία ξενυχτάει μαζί μου όταν δεν μπορώ να κοιμηθώ. και φυσικά και στα παιδιά μου».

Και εξήγησε το περιστατικό που συνέβη στην κόρη του : «Η κόρη μου είναι η πιο γλυκιά ψυχή που θα συναντήσεις στην ζωή σου. Όμως στο σχολείο τα παιδιά της λένε τρελά πράγματα. Για παράδειγμα ένας συμμαθητής της, της είπε πράγματα που την έριξαν: 'Ο μπαμπάς σου δεν πρόκειται να πάρει πρωτάθλημα'. Το μωρό μου είναι σπάνιο. Τα κράτησε μέσα της. Δεν αντέδρασε. Όμως όταν ήρθε στο αυτοκίνητο ήταν έκλαψε. Ήταν στεναχωρημένη. Και προσπάθησα να της εξηγήσω ότι κάποιοι απλά μιλάνε ενώ κάποιοι κάνουν κάποια πράγματα. Είναι δύσκολο αλλά κανείς δεν είναι πιο αυστηρός από εμένα».

