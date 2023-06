Μαλόουν σε Γιόκιτς: «Μας απογοήτευσες, δεν έκανες triple-double» (vid)

Ο προπονητής των Νάγκετς, Μάικ Μαλόουν διάβασε τα στατιστικά των παικτών του στο Game 4 των ΝΒΑ Finals με τους Χιτ, κάνοντας ειδική αναφορά στον Νίκολα Γιόκιτς και τις επιδόσεις του στο 3-1 του Ντένβερ.

Οι Ντένβερ Νάγκετς θέλουν να φτάσουν ως το τέλος της διαδρομής στα play-offs και πλέον απέχουν μια νίκη μακριά από το πρωτάθλημα έπειτα από το 95-108 επί των Χιτ στο Μαϊάμι.

Οι «Σβώλοι» έκαναν το 3-1, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά τους καθ' όλη τη διάρκεια του Game 4 ενώ σε ό,τι αφορά τον Νίκολα Γιόκιτς, δεν χρειάστηκε να κάνει εντυπωσιακό triple-double.

Ο Σέρβος σέντερ, ο οποίος είχε τη στήριξη των αδελφών του που έβγαζαν selfies με οπαδούς των Χιτ, σημείωσε 23 πόντους, 12 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα και 2 μπλοκ σε 37:09.

Παράλληλα, έγινε ο πρώτος παίκτης στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο με 500 πόντους, 250 ριμπάουντ και 150 ασίστ στην postseason.

«Νίκολα, μας απογοήτευσες. Δεν έκανε triple-double» είπε αστειευόμενος Μάικ Μαλόουν, διαβάζοντας τα στατιστικά του Γιόκιτς και βάζοντάς του την... καδένα του MVP.

"Congratulations...we're not celebrating though."



Coach Malone shouts out several Nuggets in the locker room after Denver's Game 4 win to go up 3-1!

(via @nuggets)



Game 5: Monday, 8:30 PM ET on ABCpic.twitter.com/oRyprY9Hzz