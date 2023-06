Ο ΝτεΆντρε Τζόρνταν είδε τον γυμναστή τον Νάγκετς να... αναγκάζει τον Γιόκιτς να αστοχήσει και η αντίδρασή του ήταν ξεκαρδιστική.

Ποιος είδε τον Νίκολα Γιόκιτς και δεν τον φοβήθηκε... Ο Σέρβος δις MVP της regular season του ΝΒΑ μοιάζει τις περισσότερες των περιπτώσεων ασταμάτητος για τους αντιπάλους του, μετρώντας τα triple-double το ένα μετά το άλλο.

Στην προθέρμανσή του για το Game 3 με τους Χιτ στο Μαϊάμι, "επιστράτευσε" έναν από τους γυμναστές των Νάγκετς να τον μαρκάρει προκειμένου να φέρει την αίσθηση αγώνα στην pregame προπόνησή του.

Μάλιστα, εκείνος ανάγκασε τον Γιόκιτς να αστοχήσει γεγονός που προκάλεσε την ξεκαρδιστική αντίδραση του ΝτεΆντρε Τζόρνταν που χειροκρότησε με την ψυχή του.

DeAndre Jordan cheered when a trainer finally got a stop on Jokic 😅 pic.twitter.com/EF45oWtWx2