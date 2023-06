Ανοικτή πρόσκληση Μπάτλερ σε Νειμάρ για τους τελικούς: «Το καλό που του θέλω να έρθει» (vid)

Ο Τζίμι Μπάτλερ ετοιμάζεται για τους τελικούς του ΝΒΑ και έκανε ανοικτή πρόσκληση στον καλό του φίλο Νειμάρ να παρακολουθήσει δια ζώσης τα παιχνίδια.

Πριν από δύο ημέρες η 19χρονη τενίστρια Κόκο Γκοφ είχε αποκαλύψει μια ιστορία όπου εξηγούσε τη σιγουριά του Τζίμι Μπάτλερ για την παρουσία των Μαϊάμι Χιτ στους τελικούς του ΝΒΑ. Συγκεκριμένα και πριν ξεκινήσει καν το play-in tournament, της είχε πει να της δώσει εισιτήρια για την οικογένειά της ενόψει των NBA Fιnals.

Αυτή τη φορά έκανε ανοικτή πρόσκληση στον Νειμάρ, με τον οποίο διατηρεί και φιλική σχέση: «Το καλό που του θέλω να έρθει στους τελικούς. Ξέρω ότι με βλέπεις, οπότε φρόντισε να έρθεις» είπε χαριτολογώντας ο Τζίμι Μπάτλερ στη συνέντευξη Τύπου πριν από το πρώτο τζάμπολ των φετινών ΝΒΑ Finals, οι οποίοι θα ξεκινήσουν από το Ντένβερ τα ξημερώματα της Παρασκευής (2/6, 03:30).

Και συνέχισε: «Παρακολουθώ όλα τα σπορ και βλέπω στο youtube αθλητές οι οποίοι με εμπνέουν. Μου αρέσει το μεγαλείο των αθλητών. Και έχω παρακολουθήσει πολλά highlights του Νειμάρ, ο οποίος είναι και φίλος μου».

"I watch all types of sports...people who inspire me to be great, he's one of them."



Jimmy Butler on Neymar as well as other athletes from the world of sports who inspire him.#NBAFinals presented by @YouTubeTV Media Availability

Game 1: Thursday, 6/1, 8:30pm/et, ABC pic.twitter.com/3Ah3vxkRt6