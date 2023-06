Οι παίκτες των Μιλγουόκι Μπακς στην Ελλάδα αναμένεται να αυξηθούν με την άφιξη του ΜαρΖόν Μποτσάμπ, ο οποίος θα προπονηθεί μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

H παρέα των Αντετοκούνμπο που κάνει προπονήσεις στο ΟΑΚΑ θα μεγαλώσει. Όχι απαραίτητα με κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας, αλλά τουλάχιστον με ένα από την «οικογένεια» των Μιλγουόκι Μπακς.

Ο ΜαρΖόν Μποτσάμπ αποκάλυψε ότι παίρνει άμεσα το δρόμο για την Ελλάδα, προκειμένου να κάνει προπονήσεις μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και φυσικά τα αδέλφια του, Θανάση και Άλεξ.

Ο Μπότσαμπ ετοιμάζεται για τη δεύτερη σεζόν του στο NBA. «Είμαι πεινασμένος στη δεύτερη χρονιά μου, να γίνω ο παίκτης που ξέρω ότι μπορώ. Θα προπονηθούμε με τον Γιάννη για να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη σεζόν», είπε ο παίκτης των Μπακς.

Bucks MarJon Beauchamp says he’s headed to Greece tomorrow to work out with @Giannis_An34 pic.twitter.com/z24R0jIpal