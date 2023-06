Ο Τζίμι Μπάτλερ αποφάσισε να ανεβάσει το επίπεδο των πνευματικών παιχνιδιών απέναντι στους Ντένβερ Νάγκετς. Το έκανε με μία μπλούζα που έγραφε «Ακόμα τρεις νίκες».

Ο Τζίμι Μπάτλερ έχει πάει τα... πνευματικά παιχνίδια σε άλλο επίπεδο. Οι υπερφίαλες δηλώσεις και η εμπιστοσύνη στην ομάδα και τον ίδιο είναι το ένα κομμάτι.

Το άλλο έχει να κάνει με την... επίδειξη. Μετά το break των Μαϊάμι Χιτ στο Ντένβερ, στο Game 2 των τελικών κόντρα στους Νάγκετς (η πρώτη φετινή εντός έδρας ήττα της ομάδας του Κολοράντο στην post season) ο Μπάτλερ άρχισε την προετοιμασία για το Game 3.

Εμφανίστηκε στη μεικτή ζώνη με μία μπλούζα που ανέφερε «Ακόμα τρεις νίκες». Και περιφέρονταν με καμάρι, περιμένοντας καρτερικά την επαλήθευση μιας ακόμη... προφητείας του.

Δείτε το βίντεο:

Jimmy Butler rocking a “THREE MORE” T Shirt after Heat win Game 2 of the NBA Finals 🏆🐐



SERIES TIED 1-1 going back to MIAMI



HIMMY BUTLER 😤😤#NBAFinals #MiamiHeat #HeatCulture pic.twitter.com/XA8VDOktqu