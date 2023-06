Μπάτλερ: «Μας οδηγεί ο παράγοντας "δεν δίνω μία"» (vid)

Ο Τζίμι Μπάτλερ δεν πρόκειται να πανηγυρίσει. Ούτε θα φοβηθεί. Οι Μαϊάμι Χιτ ισοφάρισαν τη σειρά των τελικών και εκείνος αποκάλυψε το μυστικό της ανθεκτικότητας της ομάδας του.

Ο Τζίμι Μπάτλερ λατρεύει τις βαρύγδουπες ατάκες. Δεν χρειάζεται καν... ασίστ για να τις ξεστομίσει. Η... υπόσχεση που έδωσε για τις τέσσερις νίκες των Μαϊάμι Χιτ, την παραμονή του Game 2, μπήκε σε εφαρμογή και η ομάδα από τη Φλόριντα «έσπασε» την έδρα των Ντένβερ Νάγκετς, ισοφάρισε τους τελικούς (1-1) και έχει τα δύο επόμενα ματς στην έδρα της.

Ο Μπάτλερ ρωτήθηκε για τον παράγοντα που κάνει τους Χιτ τόσο ανθεκτικούς και η ατάκα του σταρ του Μαϊάμι ήταν αποστομωτική: «Είναι ο παράγοντας "δεν δίνουμε μία"»!

Με αυτό συμφώνησε και ο Γκέιμπ Βίνσεντ, ο έτερος πρωταγωνιστής των Χιτ. Μιλώντας στην εκπομπή «Inside the NBA», σε σχετική ερώτηση περί ανθεκτικότητας και αρνητικών σχολίων, ο Βίνσεντ εξήγησε - προσθέτοντας πως μιλάει για όλη την ομάδα - ότι «δεν δίνουμε μία, θέλουμε μόνο να πάρουμε τέσσερις νίκες».

