Μπάτλερ: «Ξέρουμε ότι θα φτάσουμε στις τέσσερις νίκες» (vid)

Ο Τζίμι Μπάτλερ εξέφρασε τη σιγουριά του ότι οι Μαϊάμι Χιτ θα φτάσουν στις τέσσερις απαιτούμενες νίκες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος!

Ο Τζίμι Μπάτλερ θέλησε να επιδείξει, για άλλη μία φορά, την υπέρμετρη αισιοδοξία του. Τις προηγούμενες φορές επιβεβαιώθηκε. Με πανηγυρικό τρόπο. Οι Μαϊάμι Χιτ βρίσκονται πίσω στο σκορ των τελικών του NBA (1-0) κόντρα στους Ντένβερ Νάγκετς και τα ξημερώματα της Δευτέρας (5/6) θα γίνει το Game 2 (03:00).

«Θα φτάσουμε στις τέσσερις νίκες. Ξέρουμε ότι εκεί θα φτάσουμε. Στα αποδυτήρια γελάμε, είμαστε με το χαμόγελο (σ.σ.: παρά το 0-1)», είπε ο Μπάτλερ στις δηλώσεις πριν από το Game 2.

Ρωτήθηκε και για την αστοχία των Μαξ Στρους και Κέιλεμπ Μάρτιν, με το δεύτερο να είναι αμφίβολος λόγω ίωσης και ήταν ξεκάθαρος: «Το μόνο που πρέπει να πω είναι ότι αν χάσουν τα επόμενα δέκα σουτ και είναι ανοικτοί για το ενδέκατο, εγώ θα τους πασάρω την μπάλα».

Παράλληλα, ο Μπάτλερ αποθέωσε τον Νίκολα Γιόκιτς, τονίζοντας: «Χρησιμοποιεί τα πόδια του εξαιρετικά. Οι πάσες του από ένα αμυντικό ριμπάουντ είναι επιπέδου ελίτ. Και όσο και αν οι περισσότεροι βλέπουν τι κάνει στην επίθεση, είναι ένας ολοκληρωμένος αμυντικός».

Reporter: “Anything you say to Max Strus or Caleb Martin before Game 2 given their shooting struggles?”



Jimmy Butler: “Yeah. I need to say if you miss the next 10 [shots], if you're open on the 11th one I'm still going to throw you the ball.” 🔥



(via @TomerAzarly) pic.twitter.com/UosojZ7xfV