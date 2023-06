Ρόντμαν: «Έκανα έρωτα με τόσες γυναίκες που από ένα σημείο και μετά έγινε δουλειά»!

Ο Ντένις Ρόντμαν αποκάλυψε στην αυτοβιογραφία του τον τρόπο που η Κάρμεν Ηλέκτρα άλλαξε την αντίληψή του για την αγάπη.

Ο Ντένις Ρόντμαν υπήρξε ένας από τους πιο ιδιαίτερους παίκτες στην ιστορία του ΝΒΑ, έχοντας γυαλιστερά ρούχα, πολύχρωμα μαλλιά, δεκάδες τατουάζ και μπόλικα σκουλαρίκια που συμπλήρωναν τον... εξωτερικό κόσμο του.

Μέλος των Bad Boys των Πίστονς κι εν συνεχεία, παίκτης των Μπουλς στο δεύτερο three-peat, ο σημερινός... κολλητός του Κιμ Γιονγκ Ουν δεν δίσταζε να πηγαίνει διακοπές μεσούσης της σεζόν και να πίνει στο Λας Βέγκας μαζί με την Κάρμεν Ηλέκτρα.

Σε κάθε περίπτωση, ο βετεράνος φόργουορντ ήταν ένας από τους από τους κορυφαίους παίκτες της λίγκας, έχοντας κατακτήσει πέντε πρωταθλήματα και αποτελώντας επτά φορές μέλος της καλύτερης αμυντικής πεντάδας του ΝΒΑ.

Στην αυτοβιογραφία του «I Should Be Dead By Now: The Wild and Crazy Times of the NBA's Greatest Rebounder» προχώρησε σε πολλές αποκαλύψεις για την ερωτική ζωή του πριν γνωρίσει την Κάρμεν Ηλέκτρα, την άλλοτε πρωταγωνίστρια του Baywatch που όπως λέει, άλλαξε τη σχέση του με τις γυναίκες.

«Μαζί της βρήκα την αγάπη, έστω και για λίγο. Δεν ξέρω που οφείλεται. Ίσως ότι ως εκείνο το σημείο της ζωής μου, έκανα έρωτα με τόσες διαφορετικές γυναίκες. Τόσες πολλές που μερικές φορές γινόταν δουλειά. Με την Κάρμεν ήταν διαφορετικά» εξήγησε το «σκουλήκι» του ΝΒΑ.