Γνωστή με το όνομα «Rocky The Lion» η μασκότ των Ντένβερ Νάγκετς έχει κερδίσει... πρωτάθλημα στις αμοιβές του NBA πολύ πριν από την ίδια την ομάδα.

Την ώρα που ο Νίκολα Γιόκιτς κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να δώσει στους Νάγκετς το πρώτο τους δαχτυλίδι στο NBA, η ομάδα του Ντένβερ είναι πρωταθλήτρια σε ένα συγκεκριμένο εξωαγωνιστικό κομμάτι.

Συγκεκριμένα στην αμοιβή της μασκότ της. Ο «Ρόκι το λιοντάρι» είναι μία από τις πιο διάσημες φιγούρες στο NBA και φυσικά η πιο καλοπληρωμένη μασκότ στη λίγκα, με νούμερα που... ζαλίζουν.

Denver Nuggets mascot Rocky is the highest-paid mascot in the NBA with a $625K (!!!) annual salary 🤯



Would you do this for $625K? 😳pic.twitter.com/XpvvLV7aCM