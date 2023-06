Ο Τάιλερ Χίρο που έχει να παίξει από τις 16 Απρίλη, έκανε την προθέρμανση του πριν το Game 1 των Χιτ με τους Νάγκετς.

Oι Χιτ θα διεκδικήσουν το τέταρτο πρωτάθλημα στην ιστορία τους στους τελικούς κόντρα στους Νάγκετς και κατά τη διάρκεια των τελικών θα έχουν και μια σημαντική προσθήκη ή καλύτερα επιστροφή στην περιφέρεια τους.

Ο λόγος για τον Τάιλερ Χίρο που όπως όλα δείχνουν θα επιστρέψει μέσα στη σειρά. Ο γκαρντ του Μαϊάμι, σε μια προσπάθεια να κλέψει τη μπάλα από τον Τζρου Χόλιντεϊ στο Game 1 της προημιτελικής σειράς με τους Μπακς, έσπασε το δεξί χέρι του.

Όμως πλέον μετρά αντίστροφα, ενώ στο Game 1 (03:30, live Gazzetta, Cosmote Sport 4) των τελικών μέσα στο Ντένβερ βγήκε στο παρκέ για να κάνει τα σουτάκια του. Σίγουρα μια εξέλιξη που κάνει τον Έρικ Σποέλστρα να χαμογελά.

Tyler Herro getting shots up ahead of Game 1 👏



He’s been out since April 16th with a broken right hand



