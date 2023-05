Οι Μαϊάμι Χιτ κατέκτησαν την Ανατολή και ο Τζίμι Μπάτλερ αναδείχθηκε ο MVP της σειράς.

Υπάρχει μία συγκεκριμένη ειρωνεία. Στην έδρα των Μπόστον Σέλτικς, οι Μαϊάμι Χιτ κατέκτησαν τον τίτλο της Ανατολής και έλαβαν δύο βραβείο που κατέχουν τα ονόματα δύο θρύλων των Σέλτικς.

Οι πρωταθλητές πήραν στα χέρια τους το βραβείο «Μπομπ Κούζι», ενώ ο Τζίμι Μπάτλερ νίκησε στις... λεπτομέρειες τον Κέιλεμπ Μάρτιν (5-4 οι ψήφοι) και πήρε το βραβείο του MVP που φέρει το όνομα του Λάρι Μπερντ.

Πλέον, οι Χιτ ετοιμάζονται για τις αναμετρήσεις κόντρα στους Ντένβερ Νάγκετς (η ομάδα της Δύσης έχει το πλεονέκτημα) για τους τελικούς του ΝΒΑ.

🗣️Take us there, 22. Lead us!



Congrats on winning the Larry Bird Eastern Conference Finals MVP, Jimmy! pic.twitter.com/kvYlG9ULln