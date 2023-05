Το Game 7 Σέλτικς - Χιτ ξεκίνησε με τον τραυματισμό του Τζέισον Τέιτουμ στην πρώτη φάση του αγώνα. «Έσφιξε» τα δόντια και συνεχίζει.

Το Game 7 ανάμεσα στους Μπόστον Σέλτικς και στους Μαϊάμι Χιτ ξεκίνησε με... καρδιοχτύπι για τους φίλους των γηπεδούχων. Στην πρώτη επίθεση του αγώνα, ο Τζέισον Τέιτουμ πάτησε πάνω στο πόδι του πεσμένου στο παρκέ, Γκέιμπ Βίνσεντ, με αποτέλεσμα να υποστεί διάστρεμμα.

Jayson Tatum turns his ankle early in the game pic.twitter.com/5fbzqs8cQq