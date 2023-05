Τόνι Μπράδερς και Σκοτ Φόστερ θα είναι μέλη της τριάδας που θα διευθύνει το Game 7 των Σέλτικς με τους Χιτ και σίγουρα η παράδοση δεν ευνοεί το Μαϊάμι.

Οι Χιτ δεν μπόρεσαν να πάρουν την πρόκριση στο Game 6, αφού ο Γουάιτ έστειλε τη σειρά σε Game 7 που θα γίνει απόψε στη Βοστώνη (03:30). Πάντως στον... τελικό το Μαϊάμι θα έχει να σπάσει μια φοβερή αρνητική παρόδοση.

Τόνι Μπράδερς και Σκοτ Φόστερ θα είναι οι δύο από τους τρεις διαιτητές που θα διευθύνουν την αναμέτρηση. Το Μαϊάμι είχε 10 ήττες σε 10 ματς που βρισκόντουσαν οι συγκεκριμένοι διαιτητές. Από την άλλη οι Κέλτες μέτρησαν 7 νίκες και 2 ήττες όταν Μπράδερς και Φόστερ ήταν στην διαιτητική τριάδα.

Ο Σκοτ Φόστερ είναι... μαύρο πρόβατο και για τον Κρις Πολ, με τον CP3 να μην μπορεί να νικήσει με τίποτα όταν ο Φόστερ σφυρίζει σε ματς του.

