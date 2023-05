Γουάιτ: Ο... σωτήρας των Σέλτικς «πνίγει» τους αντιπάλους του με την άμυνα

Ο Ντέρικ Γουάιτ, εκτός από... σωτήρας των Σέλτικς, είναι και ο άνθρωπος που... κλειδώνει τους σπουδαίους παίκτες των αντίπαλων ομάδων.

Οι Σέλτικς θα ήταν εκτός play-offs και εκτός τελικών, αν ο Ντέρικ Γουάιτ δεν έκοβε γρήγορα προς τα μέσα για να πάρει το επιθετικό ριμπάουντ μετά το χαμενο τρίποντο του Σμαρτ και να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του στο Game 6. Έτσι οι Κέλτες παίζουν Game 7 με τους Χιτ απόψε (03:30) και έχουν ευκαιρία να βρεθούν στους τελικούς για δεύτερη σερί σεζόν.

Όμως ο γκαρντ των Κελτών κάνει πολλές δουλειές πάνω στο παρκέ και μία από αυτές ειναι πως αποτελεί ελίτ αμυντικό που... κλειδώνει τους αντιπάλους του. Υποχρέωσε τον Τρέι Γιανγκ των Χοκς να σουτάρει με 16/47 στο παρκέ όταν τον μάρκαρε, ενώ έκανε και 7 λάθη, ενώ του έκανε 5 μπλοκ. Ο Μάξεϊ σούταρε με 12/32 και έκανε 2 λάθη, ενώ ο εξαιρετικός σε όλα τα play-offs Μπάτλερ, σουτάρει με 12/31 κόντρα στον Γουάιτ, ενώ ο παίκτης των Κελτών του έχει κάνει και 4 μπλοκ.

Σπουδαία δουλειά από τον πρώην παίκτη του Γκρεγκ Πόποβιτς στους Σπερς. O αφανής ήρωας στην πορεία των Σέλτικς στην postseason, όπως και ο Μάλκολμ Μπρόγκντον.

