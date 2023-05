Μπάτλερ: «Αν έπαιζα καλύτερα, δεν θα βρισκόμασταν σε αυτή τη θέση» (vid)

Ο Τζίμι Μπάτλερ ανέλαβε το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί, μετά την ισοφάριση των Μπόστον Σέλτικς σε 3-3.

Ο Τζίμι Μπάτλερ ξεχειλίζει από αυτοπεποίθηση. Σε όλη τη διάρκεια των play-offs ο Μπάτλερ κάνει εμφανίσεις επιπέδου MVP. Μόνο που στα τρία τελευταία ματς των Μαϊάμι Χιτ απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς, το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό.

Οι Χιτ μολονότι αναζητούσαν μία νίκη, μετά από τρία ματς δεν την έχουν βρει. Με αποτέλεσμα το 3-0 να έχει γίνει 3-3. Και το Game 7 θα κρίνει οριστικά αν η ομάδα που είχε προβάδισμα 3-0 θα γίνει η 151η που επιβεβαιώνει τον κανόνα ή αυτή που θα κάνει την ολική ανατροπή θα γίνει μόλις η πρώτη στην ιστορία του NBA.

Ο Μπάτλερ γέμισε τη στατιστική του για ένα ακόμα ματς, αλλά ήταν άστοχος. Και στο τέλος του αγώνα ανέλαβε την ευθύνη. «Όσο καλά ή άσχημα και αν παίξαμε, έχουμε να τελειώσουμε μία δουλειά, είτε αυτή είναι εντός ή εκτός έδρας. Το είπα και στους συμπαίκτες μου στα αποδυτήρια, αν έπαιζα καλύτερα, δεν θα βρισκόμασταν σε αυτή τη θέση. Ειλικρινά, αυτό με κάνει να χαμογελάει, οι συμπαίκτες μου ακολουθούν το παράδειγμά μου, αν παίξω καλύτερα, θα παίξουν και αυτοί», είπε ο Μπάτλερ.

"If I play better, we're not even in this position."



Jimmy Butler following the Heat's Game 6 loss at the buzzer pic.twitter.com/1ezytKDKWb