Μάρεϊ: «Ακόμη και όταν κερδίζουμε, όλοι ασχολούνται με την άλλη ομάδα»

Ο Τζαμάλ Μάρεϊ μίλησε για τη νέα νίκη των Ντένβερ Νάγκετς και αναφέρθηκε σε όσους υποτιμούν το Νο1 της Δύσης.

Ο Τζαμάλ Μάρεϊ έκανε μία απίθανη εμφάνιση στην 4η περίοδο του Game 2 ανάμεσα στους Ντένβερ Νάγκετς με τους Λος Άντζελες Λέικερς. Σημείωσε 23 από τους 37 του πόντους και οδήγησε τους Νάγκετς στο 2-0 στους τελικούς της Δύσης.

Από τη σεζόν 1976-1977 όπου οι Νάγκετς ενσωματώθηκαν στο ΝΒΑ, δεν έχουν φτάσει στους τελικούς. Την προηγούμενη, 1975-1976 και ενώ ήταν στο ΑΒΑ ηττήθηκαν στους τελικούς από τους Νιου Γιορκ Νετς (4-2).

Ο Μάρεϊ, μετά το τέλος του Game 2, βρέθηκε στην αίθουσα Τύπου για να κάνει τις καθιερωμένες δηλώσεις. Μόνο που αυτές δεν ήταν τόσο τυπικές.

«Είμαστε οι Ντένβερ Νάγκετς. Είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό. Ακόμη και όταν κερδίζουμε, μιλάνε για την άλλη ομάδα. Αυτό μας δίνει κίνητρο κάθε φορά. Και θα είναι πιο γλυκό όταν κερδίσουμε την κούπα», είπε ο Καναδός γκαρντ, προετοιμάζοντας τον κόσμο για το τι θέλει να πετύχει η ομάδα από το Κολοράντο.

