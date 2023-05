Ο Τζέιμς Χάρντεν θα δοκιμάσει την τύχη του στην αγορά των ελεύθερων, αφού αναμένεται να μην ενεργοποιήσει την ανανέωση του συμβολαίου του.

O Τζέιμς Χάρντεν θα αφήνει στην άκρη ένα συμβόλαιο αξίας 35.640.000 δολαρίων και θα αναζητήσει την τύχη του στην αγορά των ελεύθερων. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει ο Κρις Χέινς του ΤΝΤ.

Ο Χάρντεν έχει την επιλογή να ανανεώσει τη συμφωνία του για μία ακόμα σεζόν, αλλά σύμφωνα με το ΤΝΤ δεν θα το κάνει. Στόχος του είναι να βρει μία συμφωνία, η οποία πέρα από αρκετά χρήματα θα διαρκέσει και για πολλά χρόνια.

Ήδη από τα μέσα της τρέχουσας σεζόν η επιστροφή του στους Χιούστον Ρόκετς φαντάζει ως ένα πιθανό σενάριο, με την ομάδα του Τέξας να έχει ήδη προσλάβει νέο προπονητή, τον Ίμε Ουντόκα και να ελπίζει σε μία αναγέννηση.

Φέτος ο Χάρντεν μέτρησε 21 πόντους, 6.1 ριμπάουντ και 10.7 ασίστ (1ος σε όλο το ΝΒΑ).

