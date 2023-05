Ο Κάλντγουελ-Πόουπ σύγκρινε Γιόκιτς με Λεμπρόν, τι απάντησε ο Σέρβος (vids)

Ο Κεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ ήταν συμπαίκτης τόσο με τον Λεμπρόν όσο και με τον Γιόκιτς και όταν του ζητήθηκε να συγκρίνει τους δύο παίκτες, αποθέωσε το Joker.

Στον πρώτο τελικό της Δύσης ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε πράγματα και θαύματα οδηγώντας τους Ντένβερ Νάγκετς στη νίκη και στο 1-0 στη σειρά με τους Λέικερς.

Συγκεκριμένα τελείωσε το ματς έχοντας triple double με 34 πόντους, 21 ριμπάουντ και 14 ασίστ, προσθέτοντας ένα ακόμα φοβερό ματς στα φετινά play-offs.

Ο Κεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ που ήταν συμπαίκτης με Γιόκιτς και Λεμπρόν, έκανε τη σύγκριση μεταξύ τους λέγοντας ότι «η μόνη διαφορά έχει να κάνει με την αθλητικότητα και ότι ο Λεμπρόν πηδάει πιο ψηλά. Είναι η μόνη διαφορά που μπορώ να δω. Λατρεύω να παίζω με τον Γιόκιτς, είναι κυριαρχικός και βάζει στο ματς όλους τους παίκτες».

Όταν ο Joker πληροφορήθηκε για τις δηλώσεις του συμπαίκτη του, αφού είπε αστειευόμενος ότι «ήταν πολύ επιθετικός» για την ατάκα ότι ο Λεμπρόν πηδάει πιο ψηλά, ανέφερε: «Πραγματικά είναι πολύ ωραίο το να συγκρίνομαι με έναν από τους καλύτερος, αν όχι τον καλύτερο, όλων των εποχών αλλά δεν έχουμε ίδιο παιχνίδι. Ναι ως ένα γενικό φάσμα είναι παρόμοιο από τη στιγμή που επηρεάζουμε το παιχνίδι της ομάδας».

