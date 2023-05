Γκριν: «Οι Λέικερς θα περάσουν τους Νάγκετς σε έξι παιχνίδια» (vid)

Ο Ντρέιμοντ Γκριν τοποθετήθηκε σχετικά με το ποιος θα είναι νικητής στο ζευγάρι τελικών της Δύσης ανάμεσα σε Νάγκετς και Λέικερς.

Λίγο πριν οι τελικοί σε κάθε περιφέρεια κάνουν το δικό τους τζάμπολ, ο Ντρέιμοντ Γκριν που έμεινε στη φάση των ημιτελικών με τους Γουόριορς μετά τον αποκλεισμό από τους Λέικερς, μετέφερε μέσω του podcast του τις σκέψεις του για την εξέλιξη της σειράς στη Δύση.

«Πρέπει να σταματήσεις τον Τζόκερ από το να πασάρει ή από το να σκοράρει. Το πιο εύκολο είναι να του κόψεις την πάσα. Δεν μπορείς να του επιτρέψεις και τα δύο. Αν το κάνεις έχασες! Το Ντένβερ είναι έτοιμο, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε επανάληψη του 2020. Στη φούσκα. Βλέπω τους Λέικερς να περνάνε σε έξι ματς... αυτή είναι η πρόβλεψή μου» είπε.

Οι Λέικερς έκαναν στο step up από την περίοδο των ανταλλαγών και έπειτα. Κάποιοι ακόμη δεν πιστεύουν σε αυτούς, όμως ο Γκριν δίνει την ψήφο του σε εκείνη την πλευρά.

