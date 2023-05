Ο Τζορτζ Νιάνγκ έκανε μια εξόχως ύπουλη κίνηση τη στιγμή που καθόταν στον πάγκο της ομάδας του, τραβώντας το πόδι του Τζέιλεν Μπράουν.

Λίγο έλειψε να ανάψουν για τα καλά τα αίματα στο «TD Garden» κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου του Game 7 μεταξύ των Σέλτικς και των Σίξερς.

Και αυτό λόγω ενός... αναπληρωματικού των Σίξερς. Ο λόγος για τον Τζορτζ Νιάνγκ των Σίξερς, ο οποίος αν και καθόταν στον πάγκο κράτησε ύπουλα το πόδι του Τζέιλεν Μπράουν με αποτέλεσμα να προκαλέσει την άμεση αντίδραση του σταρ των Σέλτικς.

Αμέσως άρχισε να ανταλλάσσει μερικά «γαλλικά» μαζί του και χρεώθηκε με τεχνική ποινή. Αν και δεν ήταν ο υπαίτιος για αυτό που είχε προηγηθεί, παρά μόνο για ένα τράβηγμα σε φανέλα αντιπάλου του πάνω στο ματς.

Δείτε τι έγινε

Jaylen Brown and Georges Niang were both given a technical foul after Niang appeared to grab Brown's leg from the bench. pic.twitter.com/rBwelUVROZ