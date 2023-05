Ο Αάρον Γκόρντον ήταν ο άνθρωπος με το καλύτερο κάρφωμα της σεζόν στο ΝΒΑ.

Είναι ένας από τους κορυφαίους dunkers των τελευταίων χρόνων στο ΝΒΑ και μας το έχει δείξει τόσο σε ματς, όσο και στους διαγωνισμούς καρφωμάτων σε All Star Game. O Άαρον Γκόρντον μας χάρισε πολλές απίθανες πτήσεις και φέτος και η καρφωματάρα του κόντρα στους Σανς, που διέλυσε τον Σάμετ, αναδείχθηκε η κορυφαία της σεζόν. Δικαιωματικά, αφού κατατρόπωσε τον αντίπαλο του.

Δείτε το κάρφωμα

The #NBAFanFavorites of the 2022-23 regular season as voted by you!



Dunk of the Year 💥



Courtesy of AG 👏 pic.twitter.com/xW2IWjxcOH