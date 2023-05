Ο Κέβιν Ντουράντ «υποκλίθηκε» στον Νίκολα Γιόκιτς μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του από τους Νάγκετς μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τον Σέρβο σέντερ.

Λένε ότι «η αξία του ηττημένου δίνει δόξα στον νικητή» και ο Κέβιν Ντουράντ απένειμε τα εύσημα, τόσο συνολικά στην ομάδα του Ντένβερ, όσο και πιο ειδικά στον Νίκολα Γιόκιτς.

Μετά το τέλος του Game 6 στα ημιτελικά της Δύσης όπου οι Νάγκετς πήραν την πρόκριση για τα τους τελικούς της Περιφέρειας, ο KD έβγαλε το καπέλο στον Σέρβο σέντερ.

«Πάντα ήξερα το πόσο σπουδαίος είναι. Δεν αποτελεί καμία έκπληξη για εμένα. Θα περάσει στην ιστορία ως ένας από τους καλύτερους σέντερ όλων των εποχών» είπε μεταξύ άλλων ο σούπερ σταρ των Φοίνιξ Σανς.

"I always knew how great he was...I wasn't surprised at all...he'll go down as one of the all-time great centers that ever touched a basketball"



Kevin Durant on Nikola Jokic pic.twitter.com/vmwqNL53Cw