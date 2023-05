Η καλύτερη πεντάδα του ΝΒΑ για τη φετινή σεζόν στην κανονική διάρκεια είχε και ιστορική... χροιά, αφού όλα τα ονόματα έφεραν στη στατιστική τους μέσο όρο άνω των 30 πόντων, επίδοση που εμφανίστηκε το 1961/62.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης (11/05) έγινε γνωστή η κορυφαία πεντάδα του NBA για τη σεζόν 2022/23, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παρουσιάζεται ακόμη μία φορά, πέμπτη συνεχόμενη και μάλιστα με το απόλυτο των ψήφων.

Τη λίστα της All-NBA Team συμπλήρωναν ο Λούκα Ντόντσιτς των Μάβερικς, ο Τζέισον Τέιτουμ των Σέλτικς, ενώ την παρθενική τους εμφάνιση έκαναν o MVP Τζοέλ Εμπίντ των Σίξερς και ο νεαρός άσσος των Θάντερ, Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ.

Το highlight σε αυτά τα ονόματα πέρα από τις παραστάσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, είναι το επίτευγμα που συνέθεσαν ως ομάδα! Άπαντες της καλύτερης πεντάδας είχαν στη στατιστική τους άνω των 30 πόντων σε μέσο όρο, επίδοση που γράφτηκε μετά από 51 χρόνια και συγκεκριμένα από το 1961/62 με τους Τσάμπερλεϊν, Μπλέιλορ, Πετιτ, Ρόμπερτσον και Γουέστ.

