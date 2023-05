Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρήκε για ακόμη μία σεζόν τη θέση του στην κορυφαία πεντάδα της κανονικής περιόδου και μάλιστα με το απόλυτο των ψήφων. Αυτές είναι οι τρεις All-NBA Teams.

Το ΝΒΑ συνεχίζει να αναδεικνύει τους κορυφαίους της τρέχουσας σεζόν και έπειτα από την ανακοίνωση του MVP, σειρά πήραν οι τρεις κορυφαίες πεντάδες. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε για άλλη μία χρονιά ανάμεσα στους καλύτερους της κανονικής περιόδου.

The 2022-23 Kia All-NBA First Team: ▪️ Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks ▪️ Luka Dončić, Dallas Mavericks ▪️ Joel Embiid, Philadelphia 76ers ▪️ Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder ▪️ Jayson Tatum, Boston Celtics pic.twitter.com/Jbq2PgwaQe

Συνολικά επτά είναι οι All-ΝΒΑ Team παρουσίες τους, ενώ οι πέντε είναι συνεχόμενες και μάλιστα με το απόλυτο των ψήφων. Ο Greek Freak ήταν ο μοναδικός από τους Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ (Θάντερ), Λούκα Ντόντσιτς (Μάβερικς), Τζέιτον Τέιτουμ (Σέλτικς), αλλά και τον MVP Τζοέλ Εμπίντ (Σίξερς) που συγκέντρωσε και 100/100 για την πρώτη πεντάδα και έγινε ο μόνος που το καταφέρνει τα τελευταία 50 χρόνια.

Από εκεί και πέρα, η δεύτερη ομάδα περιείχε τους Τζίμι Μπάτλερ (Χιτ), Στεφ Κάρι (Γουόριορς), Ντόνοβαν Μίτσελ (Καβαλίερς), Τζέιλεν Μπράουν (Σέλτικς) και Νίκολα Γιόκιτς (Νάγκετς), ενώ η τρίτη ομάδα αφορούσε τους Τζούλιους Ραντλ (Νικς), Ντε'Ααρον Φοξ (Κινγκς), Ντέμιαν Λίλαρντ (Μπλέιζερς), ΛεΜπρόν Τζέιμς (Λέικερς) και Ντομάντας Σαμπόνις (Κιγνκς).

Voting results for the 2022-23 Kia All-NBA Team ⬇️



Complete voting results available here: https://t.co/N4DxL3FiGh pic.twitter.com/A4DzaEb8Co