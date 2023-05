Επικό «τρολάρισμα» Γιόκιτς σε Σακίλ: «Εσύ που είσαι στη λίστα με τα περισσότερα triple doubles στους σέντερ;» (vid)

Ο Νίκολα Γιόκιτς είχε όρεξη για πλάκα με τον Σακίλ Ο' Νιλ όταν έφτασε η κουβέντα στους σέντερ με τα περισσότερα triple doubles στα play-offs.

Οι Ντένβερ Νάγκετς έφτασαν στο πρώτο «ματς μπολ» πρόκρισης για τους τελικούς της Δύσης και φυσικά ο Νίκολα Γιόκιτς ήταν μέσα στην... τρελή χαρά.

Όχι μόνο για το 3-2 της ομάδας του απέναντι στους Φοίνιξ Σανς αλλά για το γεγονός ότι προσπέρασε τον Γουίλτ Τσάμπερλεϊν όσον αφορά τα περισσότερα triples doubles από σέντερ στην ιστορία των play-offs. Συγκεκριμένα στο Game 5 μέτρησε 29 πόντους, 13 ριμπάουντ και 12 ασίστ, κάτι που του έδωσε... τροφή για «πείραγμα» στον Σακίλ Ο' Νιλ.

Μόλις ο Έρνι Τζόνσον τον συνεχάρη γι' αυτό το επίτευγμα, ο Σέρβος σέντερ αναρωτήθηκε με το χαμόγελο στα χείλη: «Που βρίσκεται ο Σακ σε αυτήν την λίστα; Είναι σε αυτήν την λίστα;»

Όσο για την εξίσου επική απάντηση του Σακίλ; «Όχι δεν είμαι γιατί ποτέ δεν πάσαρα τη μπάλα» προκαλώντας τα γέλια στο πάνελ και στον Νίκολα Γιόκιτς.

Δείτε τι έγινε

"Where is Shaq in that? Is Shaq in that list?"



Jokic messes with TNT crew after passing Wilt for most triple-doubles by a center in playoff history 😂 pic.twitter.com/ivfDNosmKk